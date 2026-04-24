Lincoln capacitará a podadores particulares para habilitarlos en el mantenimiento del arbolado público

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La Municipalidad de Lincoln, a través de la Dirección de Espacios Verdes, realizará una capacitación para podadores particulares que quieran integrar la nómina de habilitados por el municipio para trabajar en el arbolado público. El encuentro será el lunes 27 de abril a las 8.30 en el CIC Plaza España y tendrá carácter habilitante para conformar el listado oficial de podadores autorizados. La actividad se da de cara al inicio de la temporada de poda, que comienza en mayo y finaliza el 31 de agosto.

La directora de Espacios Verdes, Viviana Rueda, recordó que los árboles no pueden podarse sin autorización del área.