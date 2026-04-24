Comenzó la licitación del tramo final del Plan Maestro del río Salado

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante la licitación para las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral del río Salado, una obra clave para reducir los efectos de inundaciones y sequías en la región. La intervención abarcará 60,26 km del cauce, desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, e incluye la reconstrucción de siete puentes (cinco viales y dos ferroviarios).

El proyecto, que demandará una inversión estimada de US$ 138 millones con financiamiento mixto —US$ 110 millones del Banco Europeo de Inversión (BEI) y el resto del Tesoro Provincial—, recibió siete ofertas que ahora ingresan a un proceso de evaluación.

El Plan Maestro del río Salado cubre una cuenca de 531 km, con una superficie de 170.000 km² y 17 millones de hectáreas, lo que representa el 55% del territorio bonaerense. Abarca 59 municipios y beneficia a más de 1,5 millones de habitantes.

“La obra del río Salado es una política de Estado de la provincia de Buenos Aires, en la que el gobierno de Axel Kicillof fue uno de los que más kilómetros realizó. Con esta licitación vamos a lograr llegar casi hasta el final”, aseguró Néstor Álvarez, subsecretario de Recursos Hídricos. Añadió que “este último tramo tiene un gran impacto, especialmente frente a las consecuencias del cambio climático y el exceso de lluvias”.

Detalles de la obra:

Además del ensanche y profundización del cauce, las obras incluyen intervenciones complementarias en infraestructura, con la reconstrucción de siete puentes:

Etapa 1: Puente Cardesales, puente vial Warnes-Seguí y puente ferroviario Warnes-Seguí.

Puente Cardesales, puente vial Warnes-Seguí y puente ferroviario Warnes-Seguí. Etapa 2: Puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria e Irala-Coliqueo, y puente ferroviario Irala-Coliqueo.

Las intervenciones permitirán recuperar aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, integrando gestión ambiental para garantizar la conservación de humedales en la zona.

El Tramo V, segmento final del Plan Maestro, se extiende en total 95,38 km, organizado en tres etapas, desde el Canal del Este de la laguna de Bragado hasta la descarga de la laguna El Carpincho, atravesando los municipios de Chacabuco y Alberti. Incluye la intervención de 10 puentes (8 carreteros y 2 ferroviarios) y el cierre de la laguna de Rocha.

Con la finalización del tramo V, se habrá completado el 45% del Plan Maestro Integral, recuperando 8 millones de hectáreas productivas durante la actual gestión provincial.