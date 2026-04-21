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El senador Mario Ishii impulsa proyecto de emergencia alimentaria para los sectores más vulnerables de Buenos Aires

El Vicepresidente Primero del Senado bonaerense presentó una iniciativa que propone reforzar de inmediato los programas de asistencia alimentaria y garantizar actualizaciones automáticas por inflación para asegurar una alimentación adecuada en toda la provincia.

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