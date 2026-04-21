Daniel Stadnik se reunió con productores para fortalecer la red de caminos rurales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, mantuvo un encuentro con productores cercanos a La Sofía, con el objetivo de abordar la situación de los caminos rurales del distrito.

Durante la reunión, los productores expusieron distintas problemáticas vinculadas al estado de las trazas, esenciales para el desarrollo de la actividad agropecuaria y la comunicación entre los diferentes puntos de la zona.

Determinación de líneas de acción y trabajos

El jefe comunal escuchó los planteos y destacó la importancia de mantener un diálogo directo y constante con el sector productivo. Además, se analizaron posibles líneas de acción y se repasaron los trabajos que el Municipio viene ejecutando en materia de mantenimiento vial rural.

El encuentro permitió establecer prioridades y reforzar el compromiso de continuar trabajando de manera articulada para mejorar la red de caminos rurales del distrito, acompañando las necesidades de los productores y fomentando el desarrollo local.