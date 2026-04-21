Chacabuco avanza hacia un suministro de gas que potenciará sus industrias

09El intendente Darío Golía encabezó una reunión con funcionarios municipales, autoridades del Banco Provincia y representantes de empresas locales para avanzar en un proyecto de abastecimiento de gas natural destinado al sector industrial de Chacabuco. El encuentro tuvo como eje central la necesidad de mejorar la competitividad de las firmas y generar condiciones para su crecimiento.

Participaron representantes de Molino Chacabuco S.A., Recetas de Campo, Aceitera Chacabuco S.A. y la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda., quienes acordaron impulsar de manera conjunta la obra. Actualmente, la falta de acceso al gas natural encarece los costos operativos, ya que las empresas deben recurrir a alternativas como gas licuado, combustibles líquidos o energía eléctrica, limitando así cualquier posibilidad de expansión.

La inversión estimada asciende a 1.500 millones de pesos, y uno de los puntos centrales del proyecto es la búsqueda de financiamiento que permita ejecutarlo en etapas. En los próximos días se prevé presentar ante la entidad bancaria el proyecto definitivo, incluyendo detalles de costos y la distribución entre las empresas involucradas.

Durante la reunión también se abordó la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica en la zona industrial. Autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco detallaron las obras requeridas para mejorar la capacidad y calidad del suministro, en línea con el crecimiento proyectado de la demanda, lo que implicará nuevas inversiones.

El proyecto aún se encuentra en etapa de desarrollo técnico. Si bien existe un anteproyecto con una valorización preliminar, será necesario avanzar en la ingeniería de detalle y en el relevamiento de campo para definir los costos finales y las condiciones de ejecución.