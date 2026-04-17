viernes, abril 17, 2026
24.8 C
Nueve de Julio
viernes, abril 17, 2026
24.8 C
Nueve de Julio
General

Prórroga para la inscripción de contribuyentes en la Asamblea de Concejales de Nueve de Julio

La Intendente Municipal, María José Gentile, extendió el plazo para que los vecinos que abonan tasas municipales puedan inscribirse y participar en la integración de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. La inscripción estará abierta hasta el 15 de mayo en la Secretaría Privada del municipio

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Mayores Contribuyentes- Imagen referncial Archivo

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, a través del decreto correspondiente, prorrogó la convocatoria a los contribuyentes del partido para la inscripción en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Los interesados podrán registrarse en un Registro especial habilitado en la Secretaría Privada de la Municipalidad, ubicada en calle Libertad 934, hasta el 15 de mayo inclusive, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00.

La medida se dicta en cumplimiento del Artículo 94, inciso 1 del Decreto Ley 6769/1958, que regula la integración de este organismo. Podrán inscribirse únicamente los vecinos que paguen anualmente las tasas municipales.

Quedan exceptuadas de la inscripción aquellas personas que no tengan domicilio real y permanente en el Partido de 9 de Julio, el Intendente y los Concejales, los incapaces, los quebrados y concursados civiles, quienes se encuentren comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Decreto Ley 6769/1958, y las personas jurídicas.

La vigencia de cada lista caduca el 30 de abril de 2026. El decreto fue refrendado por la Jefa de Gabinete y ya se encuentra comunicado a quienes corresponda.

Los vecinos interesados tienen, por tanto, una nueva oportunidad para formar parte de este importante espacio de participación ciudadana en la vida municipal.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6194

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR