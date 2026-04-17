Prórroga para la inscripción de contribuyentes en la Asamblea de Concejales de Nueve de Julio

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La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, a través del decreto correspondiente, prorrogó la convocatoria a los contribuyentes del partido para la inscripción en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Los interesados podrán registrarse en un Registro especial habilitado en la Secretaría Privada de la Municipalidad, ubicada en calle Libertad 934, hasta el 15 de mayo inclusive, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00.

La medida se dicta en cumplimiento del Artículo 94, inciso 1 del Decreto Ley 6769/1958, que regula la integración de este organismo. Podrán inscribirse únicamente los vecinos que paguen anualmente las tasas municipales.

Quedan exceptuadas de la inscripción aquellas personas que no tengan domicilio real y permanente en el Partido de 9 de Julio, el Intendente y los Concejales, los incapaces, los quebrados y concursados civiles, quienes se encuentren comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Decreto Ley 6769/1958, y las personas jurídicas.

La vigencia de cada lista caduca el 30 de abril de 2026. El decreto fue refrendado por la Jefa de Gabinete y ya se encuentra comunicado a quienes corresponda.

Los vecinos interesados tienen, por tanto, una nueva oportunidad para formar parte de este importante espacio de participación ciudadana en la vida municipal.