Kicillof estrecha lazos progresistas en Barcelona y alerta sobre la ultraderecha internacional

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa su agenda en España en el marco de la Movilización Global Progresista, una cumbre convocada en Barcelona por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Durante la jornada, el mandatario bonaerense mantuvo reuniones con líderes de la izquierda europea y latinoamericana, así como encuentros bilaterales con autoridades locales y representantes de organismos internacionales.

En su discurso ante distintos líderes y medios, Kicillof cuestionó la dirección del orden mundial promovida por figuras de la derecha internacional, especialmente Donald Trump, y señaló sus efectos en Argentina, donde aseguró que se ven reflejados en la gestión de Javier Milei. “La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño. Gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo”, afirmó.

Uno de los momentos más destacados del día fue el encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizado en la Biblioteca García Márquez junto a figuras como el brasileño Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum. Petro presentó a Kicillof como “posiblemente próximo presidente de Argentina para sacarla de su colapso” y subrayó que “la unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo”. Según fuentes oficiales, ambos líderes coincidieron en la necesidad de generar alianzas regionales frente a las amenazas de la ultraderecha internacional y analizaron el contexto de inestabilidad global.

Durante la jornada, Kicillof también dialogó con Katarina Barley, vicepresidenta del Parlamento Europeo, sobre la profundización de los vínculos entre Europa y América Latina. Además, mantuvo encuentros con Aloizio Mercadante, presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, para avanzar en acuerdos de cooperación e inversión, y con referentes del PSOE español para coordinar acciones políticas globales junto al Partido Justicialista de Buenos Aires.

El gobernador bonaerense cerró su agenda con reuniones con el expresidente chileno Gabriel Boric, con quien coincidió en la necesidad de articular estrategias latinoamericanas frente a la ultraderecha, y con directivos del think tank progresista Center for International Policy, con quienes acordó fortalecer vínculos de intercambio.

Esta gira europea se produce tras la primera jornada en Madrid, donde Kicillof desarrolló un perfil más institucional con reuniones con empresarios y la ministra española Yolanda Díaz, calificada como “excelente” por su equipo. La cumbre de Barcelona marca el punto central de su agenda internacional, centrada en consolidar alianzas progresistas y visibilizar la situación política y económica de Argentina en el escenario global.