El Consejo Superior del Colegio de Abogados bonaerense se reunió en Trenque Lauquen y se inauguró un mural histórico

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El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen (CADJTL) fue protagonista principal al recibir, por primera vez en nueve años, una reunión del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA). El encuentro se desarrolló ayer en la sede central del Colegio, ubicada en calle Nueve de Julio nº 44, y contó con la presencia de los presidentes de los 20 colegios departamentales bonaerenses, incluyendo al anfitrión, Dr. Ricardo Paso.

La reunión se llevó a cabo en el marco del 150º aniversario de la fundación de Trenque Lauquen y sirvió para debatir temas clave sobre la situación actual de la abogacía, el funcionamiento de sus instituciones y el ejercicio profesional de los abogados.

En continuidad con estas actividades, el CADJTL inauguró hoy el mural “Alegoría de la Justicia”, realizado por el artista local Hernán “Sechu” Martín. La obra, ubicada en una de las paredes de la sede central, refleja a Temis, la diosa griega de la justicia, junto a imágenes del Palacio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la primera sede judicial de Trenque Lauquen, coronadas con la frase elegida por el Dr. Paso: “Que se haga justicia aunque se caiga el cielo” (Fiat iustitia, ruat cælum).

El acto contó con la presencia del Intendente de Trenque Lauquen, Ing. Agr. Francisco Recoulat; el Vicepresidente 1º del ColProBA, Dr. Rafael Gentili; autoridades del Colegio y de la Cámara Penal Departamental; ex presidentes del CADJTL; representantes del gremio judicial y colegiados.

El Dr. Paso destacó que la obra “quedó hermosa” y que el resultado “llena de orgullo” a la Comisión Directiva. Por su parte, Hernán Martín explicó los conceptos detrás del mural y agradeció la invitación.

El Vicepresidente 1º del ColProBA valoró la iniciativa del CADJTL de vincularse con la comunidad a través de la cultura, más allá de su función institucional. Mientras que el Intendente Recoulat enmarcó la obra dentro de la declaración de Trenque Lauquen como Capital Provincial de los Murales, destacando que el mural pasará a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad.