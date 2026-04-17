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Argentina enfrenta desventaja global por no sumarse al sistema internacional de patentes

Expertos y empresarios reunidos en la Universidad Austral advierten que la falta de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) limita la internacionalización de innovaciones locales y encarece la protección tecnológica fuera del país

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La Universidad Austral fue sede de un seminario internacional sobre propiedad intelectual que reunió a representantes del sector privado, el sector público, académicos y diplomáticos, para analizar el impacto que tendría para Argentina la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Durante el encuentro, el académico Lucas Lehtinen presentó su investigación “Argentina y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): implicancias y oportunidades para el desarrollo”, basada en un relevamiento de más de 350 actores del ecosistema de innovación argentino, que incluyó pymes, startups, universidades y oficinas de transferencia tecnológica.

El estudio evidencia que el 100% de los consultados apoya la adhesión al PCT y afirma que utilizaría el sistema si estuviera disponible en el país. Además, el 91% señaló que incrementaría su actividad de patentamiento internacional bajo ese escenario. Sin embargo, el 43% de las pymes innovadoras declaró haber abandonado proyectos de protección internacional debido a la falta de acceso al tratado.

Entre las principales barreras identificadas por los actores locales, el 79% apunta al costo de los trámites, el 61% a la falta de información y el 48% a la desconfianza en la efectividad del sistema de patentes argentino. Según Lehtinen, “la no adhesión al PCT no es neutral: genera una desigualdad estructural que perjudica a los actores locales que compiten en condiciones inferiores en el contexto mundial”.

El informe sostiene que la incorporación de Argentina al PCT permitiría presentar una única solicitud internacional, ampliar los plazos para decidir en qué países proteger una invención y acceder a evaluaciones técnicas de nivel global, reduciendo significativamente los costos de internacionalización.

“El PCT no es un trámite técnico: es infraestructura productiva para la economía del conocimiento. La pregunta ya no es si Argentina debe adherir, sino cuándo hacerlo”, concluye Lehtinen.

El libro puede descargarse de manera gratuita en https://estudiopct.ar/

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