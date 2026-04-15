Unión por la Patria busca mediante un proyecto de ley proteger a los endeudados con planes de pago acordes a sus ingresos

Entre los proyectos se encuentra el que presentaron las diputadas Lucia Cámpora, Gabriela Estevez y Julieta Campo, entre otros legisladores, que propone crear un sistema gratuito y administrativo para reestructurar deudas de consumo de los hogares, con el objetivo de proteger a las familias endeudadas mediante planes de pago compatibles con sus ingresos que no impidan cubrir sus necesidades básicas.

Varias de las iniciativas que se trabajaran recuperan los datos del Indec que revelaron que, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025. En el estrato de menores ingresos, la proporción asciende a uno de cada tres. Además, el informe del organismo mostró que el 50,9% de las familias declara comprar en cuotas o al fiado mediante tarjeta de crédito o libreta, mientras que el 37,4% manifiesta haber utilizado ahorros para cubrir gastos corrientes. Estos indicadores reflejan la diversidad de estrategias de financiamiento que se adoptan para afrontar gastos habituales ante la insuficiencia de los ingresos disponibles.

Por otro lado, señalan un estudio realizado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) que muestra que para mayo de 2025 el 91% de los hogares argentinos poseía deudas, que dentro de ese universo el 12% había contraído más de tres deudas, el 65% entre dos y tres y el 23% solamente una, y que el 73% de esas deudas habían sido contraídas en el año 2024. Asimismo, el 76% de esas deudas no se encontraban en condición de pago: el 48% se encontraba en mora simple y el 28% en mora judicial.

Otro dato sobresaliente es que, en su mayoría, la conformación de la deuda de los hogares se distribuía en un 30,5% en tarjetas de crédito, 10,5% en servicios privados de internet, telefonía y cable, y un 8,8% de fiado en comercios de proximidad. El origen de las deudas relacionadas con la tarjeta de crédito era compra de alimentos, compra de indumentaria, carga de combustible, pago de impuestos y servicios, y compra de electrodomésticos. Por último, un 80% de las familias endeudadas destinaban más del 30% de sus ingresos mensuales al pago de sus deudas.

La problemática también preocupa a sectores aliados al oficialismo. El año pasado el diputado del Pro, el misionero Emmanuel Bianchetti, presentó un proyecto que declara “preocupación por los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que muestran cómo el endeudamiento con tarjetas de crédito aumentó un 55% real entre julio de 2024 y julio de 2025, alcanzando un stock de deuda total de $20,3 billones”.

Si bien, la reunión informativa que conducirá el diputado Hugo Yasky avanzará con el tema, la oposición se enfrentará a otro problema; el blindaje que consolidó Martín Menem en la Comisión de Presupuesto, donde estos proyectos también tienen giro. Es que, para el oficialismo, como recientemente dijo el presidente Javier Milei en su discurso ante empresarios en la AmCham Summit 2026, estas iniciativas representan “romper el equilibrio fiscal”.

Si bien la oposición es consiente en la dificultad que tendrá para avanzar en el tratamiento de estos proyectos en las comisiones, en la última sesión dio muestras de que es posible construir mayorías para buscar emplazamientos y tratar temas delicados para el gobierno nacional.

Mientras se construye esa mayoría antimileista, la oposición buscará con diversos proyectos mostrar las debilidades del Gobierno. En este sentido, también fue el proyecto del Máximo Kirchner que pretende mitigar el impacto de aspectos centrales de la actividad económica derivados del conflicto bélico en la región de Medio Oriente, especialmente sobre los mercados de energía, fertilizantes, alimentos y transporte.