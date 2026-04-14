Intendentes bonaerenses reclaman fondos nacionales para rutas y caminos rurales

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Intendentes de la provincia de Buenos Aires se movilizan este martes frente al Ministerio de Economía, en la ciudad de Buenos Aires, para reclamar la entrega de fondos destinados a la transitabilidad de rutas y caminos rurales, explicó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Daniel Stadnik, jefe comunal de Carlos Casares.

El Jefe Comunal explicó que la situación afecta directamente la seguridad y la operatividad de los distritos rurales: “Cada vez que un municipio carga combustible, se retienen fondos que deberían destinarse a caminos, pero hoy están paralizados o colocados en plazos fijos. No llegan a la gente ni a las obras necesarias”.

El intendente detalló que su municipio recibirá antes de fin de mes abril un aporte de 67 millones de pesos, derivado de la distribución que hizo este lunes el gobierno bonaernese, y anticipó que una parte fue transferida y la otra a fin de mes, con una suma aproximadamente a los $ 40 millones más. “El 40% de la transferencia ya se recibió; el resto llegará a fin de mes”, aclaró.

Stadnik denunció que la falta de fondos afecta a todas las obras públicas de la provincia, con alrededor de 1.000 proyectos paralizados. “Es una política que viene desde hace más de dos años: el gobierno nacional retiene recursos, mientras pide endeudamiento sin que se vea un beneficio directo en salud, educación, rutas o producción”, sostuvo.

El jefe comunal también hizo referencia a acciones judiciales que algunos productores impulsan contra municipios por la tasa vial. “Se está generando una ‘industria del juicio’ que debilita el sistema municipal. Nosotros demostramos que todo lo que se recauda se invierte en caminos, incluso gastamos tres veces más de lo presupuestado para mantenerlos operativos tras lluvias intensas”, explicó.

Por otra parte, Stadnik resaltó la importancia de la cooperación política y el fortalecimiento de la gestión local. Recordó la reunión realizada en Los Toldos, encabezada por Cristina Álvarez Rodríguez, en la que intendentes del Movimiento de Gobernador del Frente (MDF) trabajan en coordinación con los ministros provinciales para atender las necesidades de cada distrito y reforzar la infraestructura vial.

Finalmente, Stadnik valoró la gestión del gobernador Axel Kicillof y su capacidad de trabajo en favor de la producción bonaerense, destacando la preparación de planes estructurales que permitan levantar y mantener los caminos rurales a largo plazo, evitando que lluvias y falta de recursos vuelvan a paralizar la transitabilidad.