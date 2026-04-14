Día de las Américas, un símbolo de unidad y soberanía continental

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El Día de las Américas se conmemora anualmente el 14 de abril en todas las repúblicas del continente, como un símbolo de soberanía y unión voluntaria en una comunidad continental. La fecha fue elegida en recuerdo de 1890, cuando la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en el Distrito de Columbia entre 1889 y 1890, dio origen a la Unión de las Repúblicas Americanas y a su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesoras de la actual Organización de los Estados Americanos (OEA), establecida en 1948.

El primer Día de las Américas se celebró en 1931, con actos protocolarios, recepciones diplomáticas y actividades educativas que buscaban promover los ideales de panamericanismo: paz, solidaridad continental, fortalecimiento de lazos históricos y reconocimiento de intereses y aspiraciones comunes entre los países del hemisferio.

En naciones como Honduras, Guatemala y Haití, el 14 de abril es considerado fiesta nacional, y se realizan ceremonias públicas y programas escolares para recordar la importancia de esta fecha. Los actos suelen incluir la interpretación del Himno de las Américas, cuya letra, atribuida a Rodolfo Sciamarella, celebra la unidad de los países del continente. Entre los versos, se mencionan naciones como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras, Panamá, México, Perú, Cuba, Santo Domingo y Canadá.

Este día no solo recuerda la historia compartida, sino que también invita a los pueblos americanos a fortalecer sus lazos naturales y a proyectar una influencia positiva en el mundo a favor de la paz, la justicia y el respeto entre las naciones.

Este día tiene himno que suele ser cantado durante las celebraciones; su letra es atribuida a Rodolfo Sciamarella. Tiene varias versiones; las diferencias están en los versos en las que se listan los países. La versión original a continuación que incluye a Cuba:

Un canto de amistad, de buena voluntad, unidos nos tendrá eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad debemos de vivir gloriosamente.

Un símbolo de paz, alumbrará el vivir de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad será este canto de buena voluntad.

Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras y Panamá, Norteamérica, México y Perú, Cuba, Santo Domingo y Canadá

¡Son hermanos soberanos de la libertad! ¡Son hermanos soberanos de la libertad!



Nótese que en la lista de países se que incluye a Cuba y se menciona a Estados Unidos de América como Norteamérica (que es el nombre de la región norte del continente americano, que incluye a Canadá, Estados Unidos, México y Bermuda).

Sin embargo, la versión más conocida, citada a continuación, es la que excluye a Cuba, pues este país estuvo expulsado de la OEA entre 1962 y 2009 e incorpora a Santo Domingo (República Dominicana).