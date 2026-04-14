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Curso gratuito para aplicadores de fitosanitarios

La capacitación, destinada a quienes necesitan obtener o renovar el carnet habilitante provincial, se realizará el 21 de abril con cupos limitados y sin costo

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción y en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, llevará adelante el próximo martes 21 de abril un curso presencial para aplicadores terrestres de fitosanitarios. La actividad, organizada con el acompañamiento de la Sociedad Rural local, el INTA y CASAFE, es fundamental para quienes buscan obtener o renovar el carnet habilitante provincial.

La capacitación se desarrollará de 8:00 a 16:00 horas en el predio de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, ubicado en la intersección de las calles Coronel Granada y Alsina. La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a que los cupos están limitados a 100 participantes.

El curso estará a cargo del equipo de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agrario, y contará con la disertación del ingeniero agrónomo Pablo Méndez, representante de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).

Esta iniciativa se enmarca en las acciones orientadas a promover buenas prácticas agrícolas, garantizar la correcta aplicación de productos fitosanitarios y fomentar el cuidado del ambiente y la salud de la población.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico: [email protected].

 

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