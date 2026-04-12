Trenque Lauquen conmemoró su 150 aniversario con un gesto de memoria plural

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La ciudad de Trenque Lauquen celebró este domingo sus 150 años de historia con una serie de actividades conmemorativas que combinaron festejo, memoria y reflexión. Entre los actos más significativos se destacaron los homenajes al fundador de la ciudad, Conrado Villegas, y al líder indígena Pincén, figuras centrales de un pasado marcado por tensiones y disputas territoriales.

Las ceremonias se llevaron a cabo luego del tradicional Tedeum y estuvieron encabezadas por el intendente local, Francisco Recoulat. En primer lugar, se colocaron ofrendas florales en la parroquia Nuestra Señora de Dolores, donde descansan los restos de Villegas y su esposa, Carmen Granada. Posteriormente, el homenaje continuó en el Museo de la Comandancia, frente al busto del cacique Pincén.

En este último acto participó la lonco Isabel Araujo, representante de la Comunidad Mapuche Tehuelche Cacique Pincén, quien destacó la importancia del reconocimiento y el diálogo intercultural. “Para nosotros, el 12 de abril es una conmemoración, ya que el 11 fue el último día de libertad de nuestro pueblo”, expresó, subrayando el valor simbólico de la fecha.

Araujo también remarcó los avances en la construcción de vínculos entre el municipio y las comunidades originarias: “Hemos logrado un diálogo de integración con el territorio que habitamos. Es fundamental seguir en ese camino, especialmente en contextos complejos como el actual”. En ese sentido, enfatizó que el diálogo es clave para “descolonizar pensamientos”, particularmente en el ámbito educativo.

Dos figuras, una historia compartida

El general Conrado Villegas, nacido en 1841, fue una figura clave en la expansión de la frontera sur durante el siglo XIX. Participó en la organización territorial de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, además de intervenir en la Guerra del Paraguay. Fue impulsor del desarrollo del telégrafo y del ferrocarril como herramientas de consolidación territorial. Falleció en 1884 en París, a los 43 años.

Por su parte, Pincén encarna una de las resistencias indígenas más firmes frente al avance del Estado nacional. Líder de grupos tehuelches septentrionales en el centro-oeste bonaerense, se destacó por su estrategia militar y su decisión de mantener la autonomía de su pueblo, en contraste con otros caciques que firmaron acuerdos de paz.

El avance de Villegas en 1876 para fundar Trenque Lauquen se produjo sobre territorios controlados por Pincén, lo que derivó en enfrentamientos recurrentes. Finalmente, el cacique fue capturado en 1878 y trasladado como prisionero a la isla Martín García, para luego ser destinado a trabajos rurales. Años más tarde, murió en libertad.

Memoria y reflexión

Los actos por el aniversario no solo celebraron la fundación de la ciudad, sino que también pusieron en primer plano una mirada más amplia sobre su historia. La convivencia de homenajes a Villegas y Pincén reflejó una intención de integrar distintas perspectivas del pasado, reconociendo tanto el proceso de construcción del Estado como la resistencia de los pueblos originarios.

A 150 años de su fundación, Trenque Lauquen reafirma así su identidad a través de la memoria, el diálogo y la búsqueda de una historia más inclusiva.