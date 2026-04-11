“Pedal Activo”: la innovación nuevejuliense que ayuda a los estudiantes a concentrarse en clase

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 “Mercedes Vázquez de Labbé” y el CEA 9 de Julio presentan el Pedal Activo, un dispositivo diseñado por el profesor Ignacio Martínez junto a sus alumnos. Este pedal sensorial busca favorecer la autorregulación motriz y atencional en niños y niñas dentro del aula.

El funcionamiento es sencillo: los estudiantes apoyan los pies sobre el pedal y ejercen presión de manera rítmica. Este movimiento libera energía acumulada, genera estimulación propioceptiva y contribuye a la calma y el enfoque.

Entre sus principales beneficios se destacan la mejora de la atención sostenida, la reducción de la inquietud motriz, la promoción de la autorregulación emocional y un clima áulico más positivo. Además, al ser silencioso y de fácil uso, no interfiere con las actividades escolares.

El proyecto se encuentra en fase de prototipo, y si los resultados son los esperados, se producirá una versión ultraligera mediante impresión 3D, que podrá transportarse fácilmente en mochila o bolsillo. La escuela invita a quienes quieran probar el Pedal Activo a enviar un mensaje para recibirlo.

Con esta iniciativa, las instituciones educativas buscan no eliminar el movimiento natural de los estudiantes, sino canalizarlo de manera positiva y respetando las necesidades individuales de cada alumno, promoviendo así la inclusión educativa.