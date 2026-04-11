Día Mundial del Párkinson 2026: visibilizar, apoyar y cerrar la brecha en la atención

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El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Párkinson, efeméride instaurada en 1997 por Parkinson’s Europe y copatrocinada por la Organización Mundial de la Salud, en conmemoración del nacimiento de James Párkinson, el neurólogo británico que en 1817 describió por primera vez la parálisis agitante, conocida hoy como enfermedad de Párkinson.

Este año, la campaña internacional se centra en “cerrar la brecha en la atención” (bridge the care gap), destacando la distancia entre las necesidades reales de los pacientes y el apoyo que reciben de los sistemas sanitarios y sociales. Según Parkinson Europe, muchas personas recién diagnosticadas enfrentan dificultades para acceder a información clara y a servicios especializados, mientras que la carga de cuidado recae en familiares y cuidadores informales.

La enfermedad de Párkinson es progresiva, crónica y degenerativa del sistema nervioso, caracterizada por temblores, rigidez muscular y alteraciones en la coordinación y el movimiento. Se estima que afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años y que para 2030 habrá alrededor de 12 millones de pacientes en todo el mundo. Entre los síntomas, también se incluyen depresión y problemas de equilibrio.

El tulipán rojo, símbolo de la enfermedad desde 2005, representa la fragilidad y la necesidad de cuidado de los pacientes, similar a la de una flor que requiere atención para mantenerse saludable. Personajes como Michael J. Fox, Muhammad Ali y Juan Pablo II son ejemplos de cómo la enfermedad no impide alcanzar logros significativos ni inspirar al mundo.

En el ámbito terapéutico, las intervenciones físicas, la psicoterapia, la logopedia, la musicoterapia y la estimulación mediante realidad virtual han mostrado resultados positivos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Asimismo, la investigación científica sigue siendo la mayor esperanza para encontrar tratamientos más efectivos e incluso una cura futura.

El Día Mundial del Párkinson también busca derribar estigmas sociales, promover la visibilidad de quienes viven con la enfermedad y alentar a la sociedad a involucrarse a través de voluntariado, donaciones y difusión de información. Para sumarse a la conmemoración, se recomienda compartir experiencias, participar en eventos presenciales o virtuales y usar hashtags como #DíaMundialdelParkinson y #PonUnaEtiquetaPositiva.

Conmemoraciones pasadas, como el lema de 2024 enfocado en la actividad física, y las campañas educativas sobre el tulipán, han reforzado la conciencia pública sobre la enfermedad y la importancia de cuidar a quienes la padecen. En 2026, el objetivo sigue siendo claro: visibilizar, apoyar y cerrar la brecha en la atención para millones de personas en Europa y el mundo.