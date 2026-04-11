Comienza en Nueve de Julio el Festival “Sazón”: una celebración gastronómica y cultural para toda la familia

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Nueve de Julio se prepara para vivir un fin de semana a puro sabor y música con la llegada del Festival “Sazón”, que se realizará este sábado 11 y domingo 12 de abril en distintos puntos de la ciudad. La propuesta, que nació hace tres años a partir del trabajo de emprendedores, empresas y elaboradores gastronómicos locales, busca reunir a la comunidad en torno a la gastronomía, el entretenimiento y la cultura.

La parte gastronómica comenzará este sábado a las 13 horas y se extenderá hasta la medianoche. El domingo, los puestos abrirán sus puertas al mediodía y cerrarán a las 22 horas. “Sazón ya nos identifica como fiesta de encuentro de la familia”, destacó la directora del Cultura, María Velez a Cadena Nueve, quien resaltó la importancia de esta celebración en la vida nuevejuliense.

En paralelo, la grilla artística ofrecerá espectáculos musicales para todos los gustos: el sábado iniciará a las 19 horas con la Orquesta 9 de Julio, dirigida por Cristian Luzza y que celebra sus 10 años de trayectoria. El domingo, a partir de las 17 horas, será el turno de la Banda Municipal, con más de 30 años de historia.

Además, subirán al escenario artistas locales y regionales. Entre ellos, Alma Pampa, La Clave Cumbiera y Supercaravana de Alberti, el sábado; y Noche de Luna y Big Bangier de la Mili, con propuestas folklóricas, el domingo. “Hay para todos los gustos: folklore, cumbia, bandas y orquesta. Es un evento bien familiar, para venir a disfrutar, compartir y recorrer”, agregó la directora.

El impacto del festival en la comunidad es significativo: participan más de 40 puestos gastronómicos, food trucks, panaderías y propuestas dulces, todo elaborado en el lugar. “Es una gran movida que requiere un esfuerzo logístico enorme, pero que realmente empieza a identificarnos como ciudad”, afirmó Vélez, invitando a toda la comunidad a sumarse.

“Sazón es como la fiesta gastronómica de la ciudad, un momento oportuno para compartir, disfrutar y descubrir la creatividad de nuestros emprendedores locales”, concluyó.