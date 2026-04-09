“Sin la Cruz no hay Resurrección, y sin la Resurrección la Cruz no tiene sentido”, afirmó el Cardenal Vergez Alzaga en el Monasterio San José

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En la mañana de este jueves, el Cardenal Fernando Vergez Alzaga, quien fuera secretario del Beato Eduardo Pironio, celebró misa en el Monasterio San José de las Hermanas Carmelitas en Nueve de Julio, fundado gracias a la iniciativa de Pironio. La celebración contó con la presencia del Obispo de Nueve de Julio, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, y del padre Daniel Camagna, quienes acompañaron al cardenal en la ceremonia.

Durante la misa, Vergez Alzaga reflexionó sobre la centralidad de la Resurrección de Cristo y su importancia para la misión de los fieles, subrayando la experiencia de la fe y el testimonio de la vida cristiana.

Tras la celebración eucarística, compartió un desayuno con las religiosas del monasterio antes de viajar a Mar del Plata, donde estudiará cuatro casos considerados milagrosos atribuidos al Beato Eduardo Pironio. Los hechos milagrosos en investigación se originan en distintas ciudades del país: uno en Mar del Plata, otro en Bariloche, uno en Mendoza y un cuarto en Córdoba.

Durante su visita, el cardenal reflexionó sobre la importancia del Misterio Pascual, señalando que la Resurrección de Cristo no solo confirma las promesas de Dios sino que también invita a los cristianos a vivir con fe, alegría y esperanza, transformando el miedo en testimonio y amor.

El viaje y las actividades del Cardenal Vergez Alzaga forman parte del proceso de recopilación y verificación de los milagros que podrían contribuir a la beatificación y canonización del Beato Eduardo Pironio, reforzando su legado espiritual en la Iglesia argentina.