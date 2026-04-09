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Se realizarán cortes de tránsito en el centro de la ciudad

Ante la realización del festival “Sazón". Se solicita a los conductores circular con precaución,

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La Municipalidad de Nueve de Julio informa que, con motivo de la realización del festival “Sazón”, se implementarán cortes y desvíos de tránsito en el sector céntrico de la ciudad, a fin de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de vecinos y asistentes.

En este marco, el día jueves, a partir de las 20:30 horas, se procederá al corte de la avenida Mitre entre avenidas Vedia e Hipólito Yrigoyen, debido a tareas de armado del escenario.

En este sector, el tránsito será desviado desde avenida Mitre y avenida Vedia hacia avenida Vedia, mientras que en la intersección de Rioja y avenida Vedia se permitirá el giro hacia la izquierda. La circulación sobre Hipólito Yrigoyen se mantendrá con normalidad.

Por su parte, el día viernes se registrará un corte en calle Libertad entre avenidas San Martín y Mitre, en el horario de 8 a 13 horas. Posteriormente, a partir de las 17:30 horas, se retomarán las restricciones en este sector.

Asimismo, desde el viernes a las 17:30 horas y hasta la finalización del evento el día domingo a las 22 horas, se dispondrá el corte de avenida Mitre desde Robbio hasta Hipólito Yrigoyen, permaneciendo ambas arterias habilitadas para la circulación.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y prever vías alternativas, a fin de evitar inconvenientes durante el desarrollo del evento.

 

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