“Sazón confirmo su grilla artística para el fin de semana

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, confirmó la grilla de espectáculos musicales que formarán parte de una nueva edición del festival gastronómico “Sazón”, que se desarrollará este fin de semana en la ciudad.

El evento, que ya se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del calendario local, reunirá a emprendedores, elaboradores, comercios e instituciones del distrito en un gran paseo de sabores, acompañado por propuestas culturales, recreativas y shows en vivo para toda la familia.

En este marco, el día sábado 11 de abril, con inicio a las 19 horas, se presentarán la Orquesta 9 de Julio, Alma Pampa, La Clave Cumbiera y Super Caravana, conformando una grilla variada que recorrerá distintos estilos musicales.

En tanto, el domingo 12 de abril, desde las 17 horas, subirán al escenario la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”, Noche de Luna, La Big Band y La Mily Folclore, completando así dos jornadas con fuerte protagonismo de artistas locales y regionales.

“Sazón” se desarrollará durante el sábado de 13 a 00 horas y el domingo de 12 a 22 horas, ofreciendo una amplia variedad de propuestas gastronómicas con identidad local, además de la participación de artesanos y espacios recreativos pensados para toda la comunidad.

La iniciativa tiene como objetivo principal promover el desarrollo de los emprendedores gastronómicos del distrito, generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, y fortalecer la identidad cultural y productiva de Nueve de Julio.