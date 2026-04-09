Pascua jóven, valores y Pironio: el padre Daniel Camagna une tradición y actualidad

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Este jueves, en el segmento Modo Trascendencia del programa Despertate por Cadena Nueve, Máxima y Vision Plus TV, el padre Daniel Camagna compartió una profunda reflexión sobre la Pascua y su impacto en la comunidad, vinculando tradición, juventud y el legado del cardenal Eduardo Pironio.

Camagna destacó la iniciativa de la Pascua joven, que reunió a casi 500 jóvenes en 9 de Julio durante sus vacaciones para compartir valores cristianos, convivir y reflexionar. “La Pascua no es solo un rito, es un estilo de vida: es el paso de la oscuridad a la luz, del mal al bien”, afirmó el sacerdote, subrayando cómo los jóvenes contagian esta transformación a su entorno.

En paralelo, Camagna recordó la reciente beatificación de Pironio, destacando su vida de sencillez, cercanía y compromiso social. “Su legado trasciende generaciones. Fue un hombre que enseñó con el ejemplo y que hoy inspira a jóvenes, catequistas y comunidades enteras”, señaló. Actualmente, la Iglesia estudia cuatro posibles milagros atribuidos a su intercesión en Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Bariloche.

El mensaje de este año tuvo un hilo conductor especial: la paz. Camagna recordó que Jesús “no era amigo de las guerras” y enfatizó la necesidad de vivir los valores cristianos en la vida cotidiana, transformando rituales en acciones concretas.

La reflexión cerró resaltando la conexión entre la Pascua, la juventud y Pironio: un llamado a la esperanza, la alegría y la fe activa, capaz de transformar comunidades y reforzar la cercanía entre las personas. Su beatificación no solo celebra su trayectoria eclesiástica, sino también su humanidad y el poder de su ejemplo.