Katopodis y jefes comunales reclamarán ante Economía de Nación por importes de naftas y obras detenidas

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El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, se dirigirá el próximo martes 14 de abril al Palacio de Hacienda para presentar un reclamo formal al ministro de Economía, Luis Caputo, por la escalada del precio de la nafta y la paralización de obras financiadas con recursos del impuesto a los combustibles. La iniciativa contará con la participación de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires y de otras jurisdicciones del país.

La medida busca visibilizar un malestar que se profundizó en los últimos meses, ya que el precio de los combustibles aumentó alrededor de un 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impactando directamente en la inflación y en la frecuencia del transporte público.

“Cada vez que cargas nafta, un tercio del costo va a una cuenta del Estado nacional. El Gobierno se está quedando con la plata y sin hacer una sola obra vial”, señaló Katopodis, subrayando la necesidad de reactivar proyectos esenciales para la infraestructura provincial.

Para fortalecer la acción, el ministro sumó el respaldo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por Fernando Espinoza, que recientemente realizó una reunión de urgencia para analizar las problemáticas locales y coordinar la agenda con los jefes comunales.

La situación financiera de los municipios es preocupante: la baja en la recaudación de tasas y los recortes de coparticipación por parte de Nación obligan a los intendentes a definir qué servicios mantener y cuáles suspender. Intendentes como Miguel Lunghi (Tandil) informaron que la cobrabilidad de tasas cayó al 56%, mientras que Javier Gastón (Chascomús) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco) reportaron cifras similares, rondando el 50-60%.

El reclamo de Katopodis e intendentes combina la necesidad de reducir el precio de los combustibles con la urgencia de reactivar obras que se encuentran paralizadas y que forman parte de proyectos financiados por los fondos que el Estado nacional recauda de los combustibles.