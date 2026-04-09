Jóven mamá nuevejuliense que abraza la neurodiversidad llega a la Feria del Libro con sus cuentos con amor

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Trinidad Rusconi, oriunda de Nueve de Julio y residente actualmente en Chacabuco, se ha destacado por su labor en la literatura enfocada en la neurodiversidad y el desarrollo infantil. Tras trabajar durante años en una panadería y atender a sus hijos con desafíos de neurodiversidad, comenzó a escribir “cuentos con amor”, que abordan no solo las problemáticas de los niños, sino también la manera de narrarlas e ilustrarlas con sensibilidad y creatividad.

Sus primeros libros, Muchos Cuentos y Pancho, tuvieron gran repercusión en escuelas y bibliotecas del país, y su más reciente novela, Cla Lauquen, inspirada en la leyenda autóctona de las Tres Lagunas, continúa recorriendo distintas provincias y escuelas, acercando relatos originarios a jóvenes lectores.

“Este año arranqué la agenda con Cla Lauquen, presentándola en colegios y ferias de todo el país. Es un orgullo ver que los chicos la estudian y disfrutan la narrativa local”, expresó Rusconi, que se trata de la leyenda que le dio nacimiento a Nueve de Julio. Entre las actividades programadas, Trinidad presentará su obra en la Feria del Libro de Buenos Aires el sábado 25 de abril a las 15 horas, en el stand de SADE, Asociación Argentina de Escritores.

Además de su labor literaria, Trinidad se dedica al activismo del autismo, brindando charlas y talleres de concientización durante el mes de abril, dedicado a la neurodiversidad. La escritora subraya la importancia de enfocarse en las capacidades de los niños, fomentando su desarrollo y autonomía a través de la lectura y la creatividad.

El legado de Rusconi también se refleja en su familia: su hijo menor, inspirado por la literatura y el ejemplo de su madre, comenzará a publicar un cuento de terror con apenas 10 años, fomentando desde temprano el hábito de la lectura y la escritura en los jóvenes.

Trinidad Rusconi sigue demostrando que con amor y dedicación, la literatura puede convertirse en una herramienta poderosa para educar, concienciar y mantener vivas las tradiciones culturales.