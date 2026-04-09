Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares tras más de 10 horas de debate y en medio de fuertes tensiones

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Tras una maratónica sesión que se extendió por más de diez horas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares en un clima de alta tensión política y social. La votación, que se concretó cerca de las 2.30 de la madrugada de este jueves, arrojó 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

El proyecto, impulsado por el oficialismo de Javier Milei y acompañado por bloques aliados, ya contaba con media sanción del Senado, por lo que con esta aprobación quedó convertido en ley.

La sesión estuvo marcada por fuertes cruces entre legisladores, tanto por el contenido de la reforma como por cuestiones políticas paralelas. En el recinto se hicieron presentes figuras del Ejecutivo, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Qué cambia con la reforma

Desde el oficialismo sostuvieron que la modificación apunta a “ordenar el marco normativo” de la ley vigente, al considerar que presentaba ambigüedades conceptuales. Entre los principales cambios se destacan:

Redefinición de las zonas periglaciares.

Mayor margen para actividades productivas, como la minería.

Mayor autonomía de las provincias en la gestión de estos recursos.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición advirtieron que la reforma implica “un grave retroceso” en la protección de reservas estratégicas de agua dulce.

Debate caliente y maniobras fallidas

Antes del tratamiento del proyecto, la oposición intentó introducir otros temas en la sesión, incluyendo iniciativas vinculadas a presuntos casos de corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno.

También se presentaron propuestas para citar a funcionarios nacionales y debatir cuestiones de política internacional, pero ninguna logró reunir la mayoría necesaria para ser tratada sobre tablas.

El debate de fondo comenzó cerca de las 16.30, luego de más de una hora de cuestiones de privilegio, y se desarrolló con fuertes acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.

Incidentes dentro y fuera del Congreso

Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso se registraron protestas contra la reforma. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, con algunas detenciones.

Además, activistas de Greenpeace protagonizaron una acción de alto impacto al treparse al Monumento de los Dos Congresos, donde desplegaron banderas con consignas contra la modificación de la ley. La intervención fue rápidamente desactivada por las fuerzas de seguridad.

En Mendoza, también se registraron manifestaciones en el centro de la ciudad, que dejaron al menos ocho personas demoradas.

Un debate que seguirá

La aprobación de la reforma abre una nueva etapa en la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental en Argentina. Mientras el Gobierno apuesta a atraer inversiones y dinamizar sectores productivos, distintos actores sociales anticipan que continuarán las acciones para frenar o revisar la implementación de la norma.