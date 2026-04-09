De Dudignac al Caribe: Walter Zárate, ex-granadero del Regimiento de San Martín, inspiró a niños venezolanos

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La historia no siempre se aprende solo de los libros; a veces, viaja a través del tiempo y el espacio en los testimonios de quienes la vivieron. Este es el caso de Walter Martín Zárate, oriundo de Dudignac, cuya experiencia como integrante del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo en 1990 ha cruzado el continente para inspirar a un aula en Venezuela.

En el Complejo Educativo Herminia Farías, los alumnos del Segundo Grado, Sección “B”, guiados por la maestra Yohana Padilla, dejaron de lado los textos convencionales para sumergirse en la vida de un Granadero real. La historia de Zárate permitió a los niños conocer no solo el uniforme, el sable y la disciplina de la unidad creada por el General San Martín, sino también crear un vínculo humano entre dos países hermanos.

Un puente de valores

La imagen de Zárate, vistiendo con orgullo el uniforme de gala y portando los símbolos de la libertad americana, impactó a los pequeños estudiantes, quienes escucharon con asombro cómo un joven argentino asumió la responsabilidad de custodiar los ideales sanmartinianos hace más de tres décadas.

Los alumnos del Segundo Grado, Sección “B”:

Adames Geremias

Chirinos Ever

López Yeison

Loyo Félix

Marín Sander

Pérez Isaac

Rivero Jeremías

Rivero Yeiberson

Rodríguez Jhoenderson

Rodríguez Gael

Santiago Jaecob

Morales Yoniker

Morales Gabriel

Polito Jesus

Medina Fabrizio

Velazco Deivis

Anzola Evelyn

Castillo Anyelith

Flores Rodyeli

Guédez Jaziel

Lozada Camila

Pineda Rud

Rodriguez Javierlys

Serrano Yoserlys

Sibada Ruth

Sira Natasha

Montilla Alexa

Jimenez Jeankerlys

Cauro Aleida

Rodriguez Dorailiz

Este encuentro histórico, que comenzó como una curiosidad, se transformó en un proyecto de hermandad. Para los niños venezolanos, Walter Zárate no es solo un nombre en los libros de historia; es el rostro viviente de una tradición que une a los pueblos que soñaron con la independencia de América del Sur.

Identidad y gratitud

La maestra Yohana Padilla destacó la importancia de que sus alumnos conecten con figuras que representan esfuerzo y servicio a la patria. Desde Venezuela, la sección “B” envió un cálido saludo al vecino de Dudignac – para ellos Argentina-, demostrando que la distancia no es barrera para la admiración mutua.

El legado de San Martín sigue vigente, no solo en actos oficiales, sino en la sonrisa de los niños que, desde el Caribe, hoy comprenden un poco más sobre el valor de ser guardianes de la historia.