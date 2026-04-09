Corte de energía programado en un sector de la ciudad

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Este viernes 10 de abril, el CEyS “Mariano Moreno” realizará un corte de energía programado en el horario de 07:30 a 10:30, afectando la zona de Garmendia entre las calles Robbio y Antonio Aita, así como las calles aledañas.

Los trabajos corresponden a tareas de mantenimiento necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del suministro eléctrico.

Se recomienda a los vecinos planificar sus actividades considerando la interrupción temporal de la energía. En caso de lluvias u otras condiciones climáticas adversas, el corte será postergado hasta nuevo aviso.

Para más información, los usuarios pueden consultar los canales oficiales del CEyS “Mariano Moreno”.

#ceys9dejulio #corteprogramado