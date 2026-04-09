Con más de 170 empresas, la Ronda de Negocios de Nueve de Julio fue un rotundo éxito

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En la mañana de este jueves 9, el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano fue el escenario de una destacada Ronda de Negocios organizada por la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción. La propuesta contó con la participación de más de 170 empresas locales, regionales y provinciales, consolidándose como un espacio clave para la generación de vínculos, la búsqueda de proveedores, la expansión de la cartera de clientes y la formación de alianzas estratégicas.

La apertura del evento estuvo a cargo de la Intendente Municipal, María José Gentile, acompañada por la Subsecretaria de Industria y PyMEs de la Provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi; el Subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; el senador provincial Germán Lago; y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria local, Diego Baztarrica, junto a funcionarios, empresarios y emprendedores.

Mariela Bembi destacó la relevancia del encuentro y la articulación necesaria para concretarlo: “Es un honor acompañar iniciativas que reúnen al sector industrial, comercial y de servicios en un mismo espacio de intercambio. Este evento se hizo posible gracias al compromiso de los equipos locales y provinciales”, señaló.

Por su parte, Ariel Aguilar remarcó que este tipo de jornadas son herramientas fundamentales para fortalecer el entramado productivo y fomentar la colaboración entre empresas y emprendedores: “No nos detengamos ante los obstáculos; busquemos las herramientas necesarias para resolverlos, porque la producción y el trabajo deben volver a ser el eje central”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Comercio, Diego Baztarrica, valoró la participación del sector privado y el acompañamiento institucional, mientras que el senador Germán Lago destacó el rol de las PyMEs como motor de innovación y desarrollo en las comunidades.

La intendente María José Gentile enfatizó la importancia de generar oportunidades en la ciudad: “Este tipo de rondas no solo son necesarias, sino imprescindibles para el desarrollo productivo. Esperamos que cada contacto y cada intercambio sea el inicio de futuros negocios que impulsen el crecimiento de nuestra comunidad”, expresó.

El evento, que contó con una amplia asistencia y participación activa, se consolida como un espacio estratégico para fortalecer la economía local y provincial, incentivando la innovación, la colaboración y la expansión de oportunidades de negocio.