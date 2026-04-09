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La tensión principal contra el nacionalismo industrialista cobra fuerza de manera debilitada.

La mayoría de las empresas de los medios de comunicación y agencias de noticias del mundo aún son del globalismo, se mueven por inercia, porque aún no surgieron las instituciones del nacionalismo.

Por eso se puso en juego la crueldad de la cuenta regresiva al unísono, casi.

Un mundo que desvaloriza al pueblo iraní, dirigió su crueldad desde una cuenta regresiva contra Trump, porque el globalismo generó una imagen repleta de prejuicios.

Trump recibe entrenamiento para ser presidente desde muy joven. Por eso devolvió millones de dólares a Franco Macri para despedirlo definitivamente de Estados Unidos y por eso se le endilga todo tipo de brutalidades desde Epstein (que, cuando era muy joven, hizo una fiesta en Mar-a-Lago e intentó, Epstein, ingresar menores de edad para prostituirlas y Trump se negó, provocando rabia en Epstein que le habría disparado en la sien a una de las adolescentes, para luego vincular a Trump con ese hecho abominable) pero Trump era entrenado también por el FBI para desarticular el divertimento de millonarios a través de la prostitución infantil que Epstein dirigía.

De cualquier manera, se trata del poder.

Ese que el globalismo hizo creer que tiene un funcionario por alcanzar el honor de representarlo.

Otra equivocación de Cristina cuando decía que había tenido el honor de ocupar los más altos cargos de la Nación: el honor es del cargo. Cuando alguien llega a ese cargo sigue siendo el honor del cargo desde una persona común que comienza a tener más responsabilidades.

Eso es Trump: la vuelta a funcionarios públicos pobres, de ropas raídas, fatigados por el trabajo, humildes, rigurosos. Muy lejos de esa imagen soberbia que hoy venden y tienen que vender para no dejar traslucir ignorancias, torpezas y privilegios indebidos, porque el globalismo, como el narcotráfico, exige el cumplimiento de reglas estrictas: en un mundo sin reglas, o con la única regla de pisotear a los que están debajo de uno.

Trump (también Putin), está reordenando el juego, desde un juego revolucionario.

El criterio de análisis, requiere el de las revoluciones.

Cuando el progresismo que ocupó el peronismo dice que fue proscripto el peronismo luego de la Revolución Libertadora, intenta negar a esa revolución. Dentro de esa revolución era lógica su prohibición. Hasta que llegó Perón y modificó el juego.

Por eso es una estupidez decir que Cristina está proscripta, cuando está presa con sanción firme, respondiendo a las exigencias del statu quo vigente. Cuando gane el peronismo, modificado el statu quo, se la indulta y la Justicia Federal sostendrá la nueva posición.

El problema actual es que esas dos posiciones con su statu quo son dentro del mismo proceso histórico. Globalista.

El mundo cambió para siempre y avanza hacia el nacionalismo, cueste lo que cueste.

En ese mundo industrialista que comenzó y tendrá fuertes intercambios comerciales, no puede haber amenazas al proceso revolucionario.

La principal amenaza, son las armas nucleares. Estados Unidos se está ocupando de quitar esa amenaza a un pueblo milenario y ya lo logró.

A la pasada se cargó a la OTAN, una institución del globalismo; también al Estado de Israel, completamente debilitado que tendrá que aceptar la constitución de un Estado Palestino y en equilibrio, sin amenazas nucleares, en Medio Oriente (pronto le quitará los medios y logística norteamericana con los que puede utilizar sus armas nucleares Israel).

Además, al debilitar a la posición de Irán, deja fuera de juego a la debilitada Inglaterra y la posibilidad de abastecerse de petróleo barato a China. Dos países que lideran la reacción del globalismo.

Pero, como comenzaron a alinearse las instituciones norteamericanas con el nacionalismo industrialista, abandonando al globalismo financiero, asestaron un golpe de sanción, contra el estatuto privado de una empresa inglesa con accionistas españoles, favoreciendo a la Argentina; favoreciendo a una nación (nacionalismo) por sobre una empresa privada de otro continente.

Un hecho fundamental para tomar nota sobre hacia dónde se dirige la política.

De hecho, “la política” (nuestra Intendente), seguramente es nacionalista, lo sepa o no, por amor a su distrito. Dado que entiende que Nueve de Julio no sería Nueve de Julio si no existe la Argentina.

Problema que no consigue resolver, pero está notando, La Sociedad Rural Argentina (de Palermo): siempre creyeron que la Argentina existiría y, además, por locura de la ignorancia, que “cargarían” la tierra de sus latifundios en aviones o cruceros y podrían llevársela a otros continentes (chanza; nunca estimaron que en el futuro podrían perder su patrimonio con los globalizadores, neoliberales o socialdemócratas, aunque sí con el marxismo).

Europa, sin entender nada, sigue disparándose en el pie al impedir que Rusia se ocupe de abastecerla de energía abundante y a mejores precios, más la estupidez de estar trazando la posibilidad de desarrollar rápidamente armamento nuclear. Poniendo en riesgo a sus naciones, porque ni Rusia ni Estados Unidos lo permitirán (borrando de la faz del planeta a Europa completa, si es necesario).

Sin embargo, mientras, en Europa retrocede la calidad de vida a velocidades más altas que la de la velocidad de la luz.

Nos guste más o nos guste menos, la elite industrialista norteamericana (por ahora con Trump) conduce la construcción del mundo que estamos viendo, a pesar de la confusión que traza el globalismo a través de los medios de comunicación, respecto (ahora) de si Irán se impuso o no, en la tregua.

Es cierto que Trump hace concesiones discursivas, pero, sin dudas, hará volar por los aires a Irán completa si pone en riesgo al nacionalismo actual.

También es necesario aclarar que la Segunda Guerra generó varias decenas de millones de muertos, que la Guerra Fría generó varias decenas de miles de muertos y que, la apuesta de Trump y de Putin, es la que se está desarrollando: que solo cueste miles de muertos.

Por el momento se estaría dentro de esos parámetros. En términos políticos se analizan los procesos y no es un detalle menor (aunque cada muerto para cada familiar o entorno, es una tragedia, mientras).

Por último, el título. Se terminará el bullying que se está haciendo más notorio en su etapa final: las amenazas de los pibes en las escuelas surgen porque es lo que aprenden de los docentes y los políticos, que solo tuvieron el rol de maltratarlos para cuidar sus puestos.

Es decir, la única manera de evitar un desastre en las escuelas y universidades, tiene que ver con que los docentes se sienten a estudiar y que, mientras, desplieguen afecto y amor entre pares y a los chicos.

Como hace, con sencillez y humildad, la compleja simplicidad de esa nuevejuliense preocupada y ocupada por el Distrito, que dice llamarse (según su DNI): María José Gentile.

Resta cruzar la peor parte de la finalización del globalismo (extremo, en este caso, del anarcocapitalismo), que comenzó en enero de 2014 desde las manos de Axel Kicillof (pasando la posta globalista a Macri, luego a Alberto y este a Milei), que no va a ser fácil.

Ahí, como pueblo, no nos apoyemos en nuestra Intendente, sino que apoyemos y sostengamos su disposición ante el timonel, porque los hielos que surcó el Titanic, van a parecer una maqueta de museo ante la crisis actual.

Se aceleró el proceso que interrumpió el triunfo de Milei en las elecciones, porque se ocupó Milei y la oposición de ignorar las causas de lo que está ocurriendo.