Argentina y el largo camino hacia la abolición: de la prohibición del tráfico de esclavos a los desafíos de la esclavitud contemporánea

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Un 9 de abril de 1812, el gobierno de Buenos Aires dictó una medida histórica: la prohibición del ingreso de esclavos al territorio de la actual Argentina. En aquel entonces, cerca de un tercio de la población tenía origen africano, lo que evidencia la magnitud de la presencia afro en la sociedad colonial. Sin embargo, la disposición no implicó la libertad inmediata de quienes ya vivían bajo condiciones de esclavitud.

Recién con la Constitución de 1853 se abolió definitivamente la esclavitud en el país, marcando un hito en la construcción de derechos civiles. Aun así, la historia de las poblaciones afrodescendientes quedó durante mucho tiempo invisibilizada.

Según la investigadora Marisa Pineau, durante décadas se sostuvo el mito de que el país fue forjado exclusivamente por inmigrantes europeos. No obstante, los africanos y sus descendientes habitaron Buenos Aires desde 1585 y dejaron una huella profunda en la cultura nacional. Elementos como el dulce de leche, las achuras y las payadas tienen raíces africanas, aunque muchas veces no sean reconocidas como tales.

Durante el período colonial, las desigualdades también se reflejaban en la alimentación. Mientras los sectores blancos consumían los cortes más valorados de carne, las comunidades esclavizadas aprovechaban lo que se descartaba, como las vísceras, que hoy forman parte esencial del asado argentino.

Entre 1777 y 1812, más de 700 barcos ingresaron a los puertos de Buenos Aires y Montevideo, transportando alrededor de 72 mil africanos esclavizados. Hacia 1810, la capital contaba con unos 40 mil habitantes, de los cuales una proporción significativa era de origen africano, lo que demuestra una sociedad mucho más diversa de lo que luego se narró.

En tiempos recientes, comenzó un proceso de recuperación de esta memoria. El Censo Nacional de 2010 incorporó, aunque de manera limitada, la pregunta sobre ascendencia africana. Los resultados indicaron que más de 15 mil personas reconocieron ese vínculo. Además, se instituyó el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, en homenaje a María Remedios del Valle, figura clave de la independencia.

Sin embargo, la reflexión histórica también abre la puerta a una problemática vigente: la esclavitud contemporánea. Aunque formalmente abolida en casi todo el mundo, millones de personas aún viven bajo condiciones de explotación extrema, como la trata de personas, el trabajo forzoso o la servidumbre por deudas. Estas formas modernas de esclavitud afectan especialmente a mujeres, niños y migrantes, y se desarrollan muchas veces de manera invisible en economías formales e informales.

Así, la conmemoración de aquel decreto de 1812 no solo invita a revisar el pasado, sino también a cuestionar el presente. Reconocer la historia afro en Argentina es un paso fundamental, pero también lo es asumir que la lucha por la libertad y la dignidad humana continúa vigente.