Alerta por estafas a afiliados de IOMA

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La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad que, ante un reciente incidente de ciberseguridad que afectaría los padrones de IOMA, datos de afiliados podrían haber quedado expuestos y ser utilizados con fines fraudulentos.

En este contexto, se solicita a los vecinos extremar las medidas de precaución ante posibles intentos de estafa a través de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos u otros medios digitales que soliciten “actualizar el padrón” o “renovar credenciales”. Desde la obra social no se requieren claves personales, códigos de verificación ni datos bancarios por estas vías.

Asimismo, se recomienda no ingresar a enlaces sospechosos, evitar compartir información personal, bloquear números desconocidos que generen desconfianza y realizar cualquier tipo de trámite exclusivamente a través de los canales oficiales de IOMA.

Desde la OMIC se insiste en la importancia de resguardar los datos personales y mantenerse informado para prevenir este tipo de delitos.

Ante cualquier duda o consulta, los vecinos pueden comunicarse con la OMIC, ubicada en Libertad Nº 934, teléfono 2317 610000 interno 160, o vía correo electrónico a [email protected]