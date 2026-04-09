97 años de pasión roja: el legado del Club y Biblioteca Agustín Álvarez sigue vigente

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Este 9 de abril, el Club y Biblioteca Agustín Álvarez cumple 97 años de existencia, un recorrido que comenzó en la humilde casa de la familia Spina y que, generación tras generación, ha construido una institución emblemática de nuestra ciudad.

Lo que nació como un sueño de unos pocos jóvenes que buscaban un lugar para practicar deporte y compartir cultura, se convirtió con el tiempo en un punto de encuentro para familias enteras, donde los valores, la amistad y la pasión por los colores rojos del club se transmiten de generación en generación.

“Nuestros 97 años se sostienen sobre el esfuerzo, el compromiso y ese sentido de pertenencia que no se explica, se siente”, destacan desde la institución. Cada partido de fútbol, cada encuentro cultural, cada evento deportivo o social ha contribuido a forjar la identidad de un club que no solo representa a sus socios, sino a toda la comunidad.

Hoy, los Rojos del Palomar celebran no solo su historia, sino también su presente y su futuro. “Somos los que estuvieron, los que están y los que vendrán. Somos un club que une, que forma y que representa a su gente”, afirman con orgullo.

El Club y Biblioteca Agustín Álvarez agradece a cada socio, dirigente, profesor, jugador, familia e hincha que contribuyó a hacer grande esta historia. En este 97° aniversario, la institución reafirma su compromiso de seguir siendo un espacio de encuentro, pasión y pertenencia para todos.

Feliz aniversario, Rojo querido, resaltan desde la institución.