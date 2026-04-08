Silvina Vaccarezza reclama por la parálisis en la Ruta 5 y crisis en caminos rurales: fuerte reclamo por obras y uso de fondos públicos

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La situación de la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires volvió a encender alarmas tras el reclamo de la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, quien advirtió sobre la paralización total de las obras en la Ruta Nacional 5 y la crítica realidad de los caminos rurales en distintas regiones del interio de la provinciar.

Según explicó, el freno en los trabajos se produjo por la falta de pagos del Gobierno nacional a la empresa adjudicataria, lo que derivó en la desvinculación de 48 trabajadores y en el abandono de los frentes de obra. “Es muy evidente: uno transita la ruta y no hay ningún tipo de actividad. Todo quedó detenido”, sostuvo.

La legisladora remarcó que la preocupación no solo radica en el atraso de una obra clave, sino también en la falta de claridad respecto al destino de los fondos. En ese sentido, recordó que existe un impuesto específico al combustible que alimenta el fondo vial, además de financiamiento internacional otorgado para este tipo de proyectos. “Los recursos existen, pero no se están viendo reflejados en obras concretas”, cuestionó.

En su análisis, Vaccarezza puso en valor el rol estratégico de la Ruta 5 como corredor productivo. Por allí circula gran parte de la producción agropecuaria, además de miles de vecinos que dependen de esta vía para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos en ciudades cercanas. “Sin rutas en condiciones no hay desarrollo posible”, afirmó.

La problemática, sin embargo, no se limita a las rutas nacionales. La diputada también advirtió sobre el deterioro de los caminos rurales, una situación que se agrava con cada período de lluvias. Productores y trabajadores del sector agropecuario enfrentan serias dificultades para trasladar mercadería, animales o insumos, lo que impacta directamente en la economía regional.

En ese contexto, planteó la necesidad de una revisión integral del uso de los recursos públicos destinados a infraestructura. “Hay que sincerar los números en todos los niveles del Estado. Nación, provincia y municipios deben explicar qué se hace con los fondos que tienen asignación específica”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de avanzar con obras estructurales de largo plazo, como la canalización de la cuenca del Salado, que permitiría mitigar inundaciones y mejorar la transitabilidad en vastas zonas productivas. “No alcanza con arreglos temporales. Se necesita planificación y continuidad”, indicó.

Por otro lado, Vaccarezza hizo referencia al complejo contexto económico que atraviesan los distintos niveles de gobierno, con caída en la recaudación y menores recursos disponibles. Aun así, consideró que la inversión en infraestructura debe ser prioritaria por su impacto directo en la producción, el empleo y la calidad de vida.

Finalmente, expresó expectativas en torno a las gestiones que llevan adelante entidades del sector agropecuario para destrabar el diálogo con el Gobierno nacional. “El interior necesita respuestas. La infraestructura no puede seguir esperando”, concluyó.