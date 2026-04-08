Nuevo espacio de estimulación cognitiva para adultos mayores

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Trabajo Social, pondrá en marcha un nuevo espacio de estimulación cognitiva destinado a adultos mayores. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer encuentros pensados para ejercitar la memoria, fortalecer los vínculos sociales y familiarizar a los participantes con nuevas tecnologías, promoviendo un ambiente de participación y aprendizaje colectivo.

Las actividades comenzarán el próximo lunes 13 de abril, a las 15:15 horas, en la Sociedad de Fomento de Barrio Luján. La propuesta es abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa, invitando a todos los interesados a sumarse a esta nueva experiencia de desarrollo personal y social.