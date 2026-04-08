miércoles, abril 8, 2026
20.2 C
Nueve de Julio
miércoles, abril 8, 2026
20.2 C
Nueve de Julio
General

Nuevo espacio de estimulación cognitiva para adultos mayores

La Municipalidad de Nueve de Julio lanza un programa destinado a ejercitar la memoria, fortalecer vínculos y explorar nuevas tecnologías en un entorno participativo y de aprendizaje compartido

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Trabajo Social, pondrá en marcha un nuevo espacio de estimulación cognitiva destinado a adultos mayores. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer encuentros pensados para ejercitar la memoria, fortalecer los vínculos sociales y familiarizar a los participantes con nuevas tecnologías, promoviendo un ambiente de participación y aprendizaje colectivo.

Las actividades comenzarán el próximo lunes 13 de abril, a las 15:15 horas, en la Sociedad de Fomento de Barrio Luján. La propuesta es abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa, invitando a todos los interesados a sumarse a esta nueva experiencia de desarrollo personal y social.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6185

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR