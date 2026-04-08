Nueve de Julio figura entre las ciudades que levantarían la Estación del Servicio Meteorológico Nacional

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Trabajadores delSMN alertaron sobre 240 despidos, una reducción de casi el 25% del organismo, mientras realizaron durante este martes un paro de actividades para intentar revertir el plan del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa.

Actualmente el SMN se rige bajo los parámetros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los datos recolectados permiten elaborar estadísticas utilizadas en distintas áreas, como en el sector agropecuario. Eso sirve para enfrentar los desafíos ambientales, basados en la evidencia empírica de datos certeros.

Y más allá de que la falta de personal impacta en la calidad de los pronósticos, también crece el riesgo en actividades como la aviación. De hecho, cada vuelo que despega se planifica en base a información meteorológica precisa y actualizada, lo que permite elegir una mejor ruta y evaluar las condiciones en aeropuertos para el aterrizaje.

Frente a esto, desde el gremio ATE explicaron que el recorte “dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan. Es perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos. Cada puesto que se elimina aumenta el riesgo: para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria”.