Modo Historia: relatos, memoria y debate sobre el Proceso Militar en Nueve de Julio

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En una nueva emisión de Modo Historia, el ciclo que se emite todos los miércoles de 9:30 a 10 por Despertate en Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, la docente e investigadora Gloria Tapia profundizó en los efectos del Proceso Militar en el distrito de Nueve de Julio, retomando especialmente los hechos vinculados al 24 de marzo y sus consecuencias hasta el retorno de la democracia.

Durante la charla, Tapia puso el foco en historias locales muchas veces silenciadas. Entre ellas, destacó la necesidad de reconocer a Domingo Moncalvillo, oriundo de Facundo Quiroga y luego radicado en La Plata, a quien distintas fuentes ubican como desaparecido durante la última dictadura. La investigadora explicó que su inclusión se apoya en documentación respaldatoria como informes y publicaciones sobre el período, lo que refuerza la importancia de incorporarlo a la memoria colectiva del distrito.

También emergió el nombre de Vicente Cabalcahue, cuya historia tomó visibilidad recientemente a partir de testimonios familiares. Tapia señaló que ya lo había incluido en un trabajo de investigación realizado hace más de dos décadas, aunque en aquel momento optó por no difundirlo debido a versiones contradictorias sobre su desaparición. “Hoy, con nuevas confirmaciones, esos relatos vuelven a cobrar valor”, sostuvo.

En su repaso, la especialista abordó no solo los aspectos represivos del período, sino también las transformaciones estructurales en la ciudad. Señaló que, en términos de infraestructura, Nueve de Julio experimentó avances significativos, como pavimentación, desarrollo de barrios y mejoras en servicios. Sin embargo, contrastó ese crecimiento con el fuerte impacto en áreas como la educación.

Tapia recordó el cierre de espacios clave como la rama de Psicología y la escuela profesional, instituciones que brindaban formación y salida laboral a numerosos vecinos. “Se consideraban un lujo, cuando en realidad eran herramientas fundamentales para la comunidad”, afirmó. Asimismo, relató episodios de persecución ideológica hacia docentes y estudiantes, donde la orientación política o incluso la elección de contenidos educativos podían generar sanciones o desplazamientos.

La investigadora también se refirió al rol de distintos actores sociales durante la dictadura, incluyendo sectores de la Iglesia, donde coexistieron posturas enfrentadas. Mencionó casos de sacerdotes vinculados a movimientos sociales que fueron perseguidos o trasladados, así como figuras que respaldaron al régimen.

Otro de los ejes centrales fue la Guerra de Malvinas, analizada como un punto de inflexión que despertó un fuerte sentimiento patriótico pero que también dejó profundas secuelas. Tapia compartió testimonios de excombatientes y familiares, destacando el impacto emocional y social que perduró durante años, muchas veces en silencio.

Finalmente, subrayó la importancia de reconstruir estas historias a nivel local: “A veces se dice que acá no pasó nada, pero en la medida de nuestra comunidad, estos hechos existieron y marcaron a muchas personas”. En ese sentido, remarcó que el conocimiento histórico es una herramienta clave para evitar la repetición de los errores del pasado y fortalecer la memoria colectiva.

El ciclo Modo Historia continúa consolidándose como un espacio de reflexión y difusión de la historia regional, acercando a la audiencia relatos que permiten comprender cómo los grandes procesos nacionales también dejaron huella en el ámbito local.