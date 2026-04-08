María Vélez: “Sazón ya nos identifica como fiesta de encuentro de la ciudad”

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En diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la directora de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio, María Vélez, brindó detalles sobre una nueva edición de Sazón, la fiesta gastronómica local que regresa este fin de semana con una amplia propuesta culinaria y artística.

“Sazón es como la fiesta gastronómica de la ciudad. Nació hace tres años a partir del trabajo de los emprendimientos, empresas y elaboradores gastronómicos locales”, explicó Vélez. Además, recordó que el año pasado no pudo realizarse debido a las condiciones climáticas: “Fue un año particular, con lluvias, y es un evento que requiere mucho movimiento y tiene costos importantes”.

La funcionaria destacó que la organización del encuentro es fruto del esfuerzo conjunto del sector privado: “Los gastronómicos pagan un canon para estar y de ahí se financia todo: el escenario, la artística, la iluminación. El municipio acompaña con todas sus áreas y recursos humanos”.

El evento se desarrollará con cortes de calles en Avenida Mitre, entre Irigoyen y Robbio, y en calle Libertad, entre Mitre y San Martín, donde también se ubicarán los espacios de fiestas populares.

En cuanto a los horarios, Vélez precisó: “El sábado la parte gastronómica arranca a las 13 horas y se extiende hasta la medianoche. El domingo comienza a las 12 del mediodía y finaliza a las 22 horas”. En tanto, la grilla artística iniciará a las 19 horas el sábado y a las 17 el domingo.

Sobre los espectáculos, detalló: “El sábado abre la Orquesta 9 de Julio, dirigida por Cristian Lusa, que está cumpliendo 10 años, y el domingo la Banda Municipal, que tiene más de 30 años de trayectoria”.

Además, se presentarán artistas locales y regionales. El sábado subirán al escenario Alma Pampa, La Clave Cumbiera y el cierre estará a cargo de Supercaravana, banda proveniente de Alberti. El domingo será el turno de Noche de Luna y Big Bangier de la Mili, con una propuesta folklórica.

“Hay para todos los gustos: folklore, cumbia, bandas, orquesta. Es un evento bien familiar, para venir a disfrutar, compartir y recorrer”, remarcó.

La directora también puso en valor el impacto del evento en la comunidad: “Es una gran movida. Participan más de 40 puestos, entre gastronómicos, food trucks, panaderías y propuestas dulces. Todo se elabora en el lugar, lo que implica un gran esfuerzo logístico”.

Finalmente, Vélez invitó a toda la comunidad a participar: “Es un paseo para disfrutar en familia o con amigos, se puede venir un rato o pasar toda la tarde. Es un evento que tiene muchísimo trabajo detrás y que realmente ya nos empieza a identificar como ciudad”.