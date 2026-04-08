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La Terminal de Ómnibus se abre para una nueva muestra que celebra los diez años de trayectoria de la creadora

La artista Julia Abraciano presenta 'Decimo' una retrospectiva de su obra abstracta y experimental

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, invita a la comunidad a visitar la exposición “Décimo”, de la artista local Julia Abraciano, que se encuentra disponible desde el 8 de abril en la Terminal de Ómnibus.

La muestra reúne una variedad de obras que recorren su trayectoria artística, con predominio del estilo abstracto y la utilización de técnicas como el arte fluido y el relieve. También se exhiben láminas trabajadas con acrílico en estilo acuarela.

El nombre de la exposición hace referencia a los diez años de recorrido de la artista, quien desarrolló su formación de manera autodidacta, explorando y experimentando con distintos materiales y herramientas. En sus inicios, su producción estuvo mayormente orientada a trabajos por encargo, mientras que en la actualidad combina esas realizaciones con una mayor dedicación a la creación de obras propias, principalmente dentro del campo abstracto.

Se invita a vecinos y vecinas a acercarse y disfrutar de esta propuesta artística local, así como a conocer más sobre el trabajo de la autora a través de sus redes sociales: @arte.by.julia.

 

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