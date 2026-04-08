Furia Peñera celebra 10 años y abre sus puertas al folklore en Nueve de Julio

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Hace diez años, junto a mi amigo Mario de Paz, decidimos crear Furia Peñera, contó Alejandro Castro en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV. La idea surgió de la necesidad de tener un espacio estable donde poder tocar, bailar y compartir folklore, porque en Nueve de Julio no existía ninguna peña fija. Todo empezó en el histórico Rancho Las Nazarenas, un lugar emblemático donde muchos de nosotros aprendimos a bailar de chicos. Presentamos nuestra propuesta a la comisión y nos recibieron de manera excelente, así que el 28 de mayo comenzó esta aventura que hoy cumple una década.

Desde el inicio buscamos no solo tocar música, sino también fomentar la participación. Antes, la gente no bailaba como lo hace ahora; hoy vemos a jóvenes y adultos aprendiendo y disfrutando de las danzas tradicionales. Además de los clásicos como la chacarera, la zamba o el gato, hemos incorporado danzas que antes estaban casi olvidadas: la lorencita, el sombrerito, los remedios pampeanos o tamisqueños. Esto permite que nuestra música siga viva y se conecte con nuevas generaciones.

Uno de los cambios más importantes en la escena actual es la ampliación del repertorio. A los clásicos como chacarera, zamba y gato, se suman cada vez más danzas tradicionales que durante años permanecieron relegadas, como la lorencita, el sombrerito o distintos tipos de remedios. ‘Este fenómeno responde, en gran parte, al trabajo de profesores y agrupaciones locales que impulsan la enseñanza del folklore’, señaló Alejandro Castro.

Mi trayectoria como bailarín y músico me permitió recorrer distintos escenarios, desde el ballet French hasta presentaciones en Buenos Aires y en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Eso me enseñó que el folklore se nutre del contacto con diferentes estilos y culturas, y hoy los jóvenes también lo están comprendiendo: mezclan nuestras raíces con ritmos latinoamericanos, fusionando tradición y modernidad.

Este sábado retomamos nuestra actividad, agregó Castro, con la primera peña del año en el Rancho de las Nazarenas a las 21 horas. Contaremos con nuestra banda Alpataqui, junto a Fernando Garo, Coco Ferraris, Pablo Ayala y Charlie Álvarez, y recibirán a grupos invitados de General Pinto y de la zona sur de Buenos Aires. Habrá música en vivo, danzas, cantina con empanadas, choripán y pizza, y un cierre con cumbia del recuerdo para quienes prefieran otro estilo.

Las entradas son limitadas y anticipadas. Los que quieran reservar pueden hacerlo por WhatsApp al +54 2317 445684. Nos aseguraremos de que todos puedan disfrutar de la música, la danza y la cultura que tanto queremos compartir.

Furia Peñera es más que una peña: es un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute del folklore. Celebramos estos 10 años con orgullo, sabiendo que cada generación que se suma fortalece nuestras raíces y mantiene viva nuestra música.