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El Municipio de Rivadavia recibe la visita de la Embajadora de Australia, Sarah Roberts

La representante diplomática recorrerá instituciones educativas y empresas locales para conocer el potencial agroindustrial y educativo del distrito

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Este viernes 10 de abril, el distrito de Rivadavia será sede de una visita especial: la Embajadora de Australia en Argentina, Sarah Roberts, será recibida por el intendente municipal, Juanci Martínez, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Héctor García.

La visita tiene como objetivo que la representante diplomática conozca el interior de la Provincia de Buenos Aires, con un primer acercamiento al ecosistema productivo del Oeste Arenoso. Durante su recorrido, Roberts podrá apreciar la riqueza agroindustrial y educativa que distingue a la región.

Entre las actividades programadas, la Embajadora visitará el Colegio Nuevo Surco y empresas locales como Menéndez & Cia, América Agroinnova, el Tambo Santa Teresa y Cargill. Esta agenda permitirá fortalecer los vínculos institucionales y mostrar el potencial productivo de Rivadavia, fomentando el intercambio y futuras oportunidades de cooperación y desarrollo entre ambos países.

 

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