Día de la Empanada celebra uno de los íconos más queridos de la gastronomía argentina

Cada 8 de abril se conmemora el Día de la Empanada —también conocido como Día Mundial de la Empanada—, una fecha dedicada a homenajear a uno de los platos más representativos de la cocina de Argentina y cada vez más popular a nivel internacional.

Lejos de ser una simple preparación, la empanada ocupa un lugar central en la mesa de los argentinos. Según distintos informes recientes, en el país se consumen más de 10 millones de unidades por día, una cifra que refleja su enorme arraigo cultural. Entre todas las variedades, la empanada de carne continúa liderando las preferencias, seguida por opciones como jamón y queso.

Un origen antiguo con identidad local

Aunque hoy es símbolo nacional, la historia de la empanada tiene raíces mucho más antiguas y diversas. Su origen se remonta a tradiciones culinarias de pastores y viajeros que necesitaban transportar alimentos de forma práctica. La idea de envolver rellenos —ya sean carnes, verduras o legumbres— dentro de una masa permitía conservarlos y consumirlos fácilmente durante largas jornadas.

Con el paso del tiempo, esta preparación se expandió por distintas regiones del mundo y encontró en Argentina un terreno fértil para reinventarse. Allí, la empanada no solo se adaptó, sino que adquirió identidad propia.

La riqueza de las versiones regionales

Uno de los rasgos distintivos de la empanada argentina es su diversidad. Cada provincia aporta su sello particular, tanto en ingredientes como en técnicas de cocción:

La salteña , jugosa y con papa, huevo y carne cortada a cuchillo.

, jugosa y con papa, huevo y carne cortada a cuchillo. La tucumana , reconocida por su equilibrio entre carne, cebolla y condimentos.

, reconocida por su equilibrio entre carne, cebolla y condimentos. La mendocina , con aceitunas y un sabor más especiado.

, con aceitunas y un sabor más especiado. Las variantes de pescado en el litoral, especialmente en la región de Santa Fe.

Estas diferencias reflejan la riqueza cultural del país y convierten a la empanada en un verdadero mapa gastronómico.

Una celebración que se vive en todo el país

El Día de la Empanada se celebra con entusiasmo en todo el territorio. Restaurantes, casas de comida y servicios de delivery suelen ofrecer promociones especiales, mientras que muchas familias aprovechan la ocasión para reunirse y compartir este clásico en casa.

En redes sociales, la fecha también gana protagonismo con publicaciones, recetas y recomendaciones, consolidando a la empanada como una de las grandes protagonistas de la cocina cotidiana.

Más allá de su origen global, la empanada es hoy una de las joyas más preciadas de la identidad culinaria argentina. Cada 8 de abril, millones de personas la eligen nuevamente, reafirmando que no se trata solo de un plato, sino de una tradición que une generaciones.