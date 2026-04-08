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Cierre de la Estación Meteorológica “Nueve de Julio” pone en riesgo monitoreo y prevención local

La medida deja a la población sin alertas meteorológicas y la seguridad de la población, la aviación y la producción agropecuaria

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Servicio Meteorológico 9

La Estación Meteorológica Nueve de Julio, perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional, está próxima a cerrar sus puertas, dejando sin empleo al personal que durante años se encarga de recolectar y analizar datos del clima en la región. Esta medida genera preocupación por la pérdida de información central para la vida cotidiana y la seguridad de la población.

La Estación Nueve de Julio tiene un rol fundamental en la recolección de datos meteorológicos, como:

  • Medición de temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento.
  • Registro de precipitaciones y fenómenos meteorológicos extremos.
  • Elaboración de pronósticos locales diarios y alertas climáticas.
  • Colaboración con productores agrícolas, escuelas y organismos de salud para planificar actividades y prevenir riesgos.

Además, el personal de la estación brinda información esencial para la planificación de obras, transporte y actividades productivas en la región. Su labor aseguraba que agricultores pudieran proteger sus cultivos, que escuelas y hospitales se prepararan ante fenómenos extremos, y que la comunidad en general contara con alertas tempranas.

Alcance de la meteorología en la vida cotidiana

La meteorología no solo predice el clima: influye directamente en la seguridad, la producción y la economía local. Los pronósticos permiten:

  • Evitar pérdidas en agricultura y ganadería ante lluvias, sequías o heladas.
  • Preparar a la población ante tormentas, vientos fuertes o calor extremo.
  • Optimizar transporte y logística, tanto terrestre como aéreo.
  • Proteger la salud de la comunidad mediante alertas de olas de calor o frío intenso.

El cierre de la estación implica que estas funciones críticas se vean interrumpidas, dejando a la región sin un seguimiento confiable y personalizado del clima.

Además, se dejan sin empleo a familias, no solo al personal despedido, por su impacto familiar y deja a toda la comunidad que dependía de pronósticos y alertas locales, indefensos. Con el cierre de la estación, la información meteorológica carecerá de pronósticos precisos para la zona. Esto representa un riesgo particular para la producción agrícola, el transporte y la prevención de desastres naturales.

En un momento en que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, expertos advierten que la desaparición de estaciones locales puede aumentar la vulnerabilidad de la población y reducir la capacidad de respuesta ante emergencias.

 

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