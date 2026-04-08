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Bacheo céntrico: se completan los paños en la esquina de Cavallari y San Juan

La Municipalidad de Nueve de Julio finaliza los trabajos de reparación de pavimento en una de las intersecciones más transitadas del centro de la ciudad

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, avanza con la culminación de las obras de bacheo en la intersección de calles Cavallari y San Juan.

En la mañana de hoy, se procedió a la colocación de hormigón en los paños restantes de la esquina, completando así los trabajos iniciados semanas atrás, cuando se reemplazó uno de los sectores que presentaba deterioro y elevaciones que dificultaban la circulación normal de vehículos.

Desde el municipio se recuerda a los vecinos y conductores transitar por la zona con precaución, ya que el tránsito se encuentra temporalmente restringido mientras se completan los trabajos y se garantiza el fraguado del material.

Con estas acciones, la comuna busca mejorar la seguridad vial y la comodidad de los vecinos que circulan diariamente por el centro de la ciudad.

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