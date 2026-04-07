Telemedicina en Nueve de Julio: un servicio cercano y accesible para todos de la CEyS ‘Mariano Moreno’

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En el marco de la telemedicina, la Cooperativa Mariano Moreno ha logrado que cada vez más vecinos se acerquen a este servicio que combina tecnología y atención médica inmediata. Mercedes Moro, profesional coordinadora, comenta:

“La telemedicina permite que el paciente se vincule en el momento con un médico a través de una videollamada. Desde nuestras estaciones, el paciente recibe la atención inicial, como la toma de signos vitales, y luego el médico puede indicar diagnósticos o prescribir recetas electrónicas, que se envían al WhatsApp o correo del paciente. Además, todas las farmacias adheridas ofrecen un descuento del 50% en los medicamentos recetados.”

El sistema es gratuito para los asociados del SAS, que ya cuentan automáticamente con este servicio como parte de su cobertura, que también incluye ambulancia y sepelios. Mercedes Moro agrega:

“Invitamos a todos los vecinos a acercarse, despejar dudas y conocer el servicio. También pueden acceder desde su casa descargando la aplicación de telemedicina con un registro previo. Contamos con diversas especialidades médicas: medicina general, pediatría, psicología, nutrición y reumatología, entre otras.”

Por su parte, Nadia Acosta explica el papel de la enfermería en la telemedicina:

“Nos encargamos de controlar signos vitales como presión arterial, saturación y temperatura. También podemos realizar observaciones médicas básicas, como examinar oídos, piel y heridas, siempre bajo indicación del médico. En caso de situaciones que requieren atención presencial, coordinamos inmediatamente el traslado del paciente a centros de salud a través del servicio de ambulancias Clisa.”

Mercedes Moro concluye destacando la rapidez y confiabilidad del sistema:

“Este servicio no solo es confiable, sino que permite resolver situaciones médicas inmediatas a distancia, brindando tranquilidad y seguridad a la comunidad. Para acceder, los vecinos pueden descargar la aplicación a través del código QR disponible en la página web de la cooperativa, o acercarse a nuestras estaciones para recibir asistencia.”

El servicio continúa expandiéndose en la región, con planes de apertura en nuevas localidades como Patricios, asegurando que más vecinos puedan acceder a atención médica de calidad sin tener que desplazarse.

Es de señalar que todos los que ya cuenta con el Servicio de Asistencia Social- SAS-, tales el caso de Ambulancia o Sepelios, le alcanza de manera automática el servicio de la Telemedicina.