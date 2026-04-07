Se recuerdan vencimientos de tasas municipales en Nueve de Julio

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Ingresos Públicos, informó a los vecinos sobre las fechas de vencimiento de las tasas municipales correspondientes al mes de abril, recordando la importancia de mantener al día los pagos para evitar recargos.

Cronograma de vencimientos:

10 de abril: Tasa de Red Vial Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene

15 de abril: Tasa Retributiva de Servicios Urbanos Servicios Sanitarios



Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp con la Oficina de Ingresos Públicos al 2317-621234.