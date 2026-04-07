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Se abrió la inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses 2026

Los interesados pueden hacerlo hasta el 15 de mayo

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La Municipalidad de Nueve de Julio informa que se encuentra abierta la inscripción para participar de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, el programa deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires, que convoca a miles de jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de mayo inclusive, dando inicio a un calendario que se desarrollará en distintas etapas a lo largo del año.

La etapa municipal se llevará a cabo desde el 18 de mayo y se extenderá hasta diez días antes de la fecha fijada para cada competencia regional, según la disciplina.

Posteriormente, la etapa regional se disputará entre el 4 de agosto y el 2 de octubre, mientras que la instancia interregional tendrá lugar durante el mes de septiembre.

Finalmente, la etapa provincial se desarrollará entre octubre y noviembre, donde se definirán los ganadores de cada categoría.

Para acceder a reglamentos, planillas de inscripción y conocer las distintas disciplinas y categorías, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial www.juegos.gba.gob.ar

Asimismo, los interesados podrán acercarse para recibir asesoramiento e inscribirse de manera presencial en la oficina de cultura y deportes, ubicada en Robbio 322, o en la Dirección de Adultos Mayores, en Balcarce 735.

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