Nuevas cuadras y cambios en el estacionamiento medido desde el lunes 13

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La Municipalidad de Nueve de Julio anunció la incorporación de nuevas cuadras al sistema y la eliminación de otras, en el marco de los cambios aprobados por la Ordenanza N° 7472/25. Vecinos podrán gestionar exenciones según la normativa vigente.

Cuerpo de la noticia:

La Municipalidad de Nueve de Julio informó que, desde el próximo lunes 13 del corriente mes, se implementarán modificaciones en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), en consonancia con los cambios aprobados por la Ordenanza N° 7472/25.

La actualización será progresiva e incluye la incorporación de nuevas cuadras al esquema vigente, al tiempo que se redefinen sectores que dejarán de estar comprendidos dentro de la zona de estacionamiento medido.

Las cuadras que se suman al sistema son: Mitre, entre Mendoza y San Juan; San Martín, entre Mendoza y San Juan; La Rioja, entre Mendoza y San Juan; Yrigoyen, entre Salta y Poratti; y Libertad, entre Cavallari y Tucumán.

En tanto, las calles que dejan de formar parte del estacionamiento medido son: Salta, entre Mendoza y Robbio; Mendoza, entre Salta y San Martín; Santa Fe, entre San Martín y Salta; Santa Fe, entre La Rioja y Cavallari; y Cavallari, entre Santa Fe y Yrigoyen.

Asimismo, se recordó que los vecinos que residan en las nuevas calles incorporadas podrán solicitar la exención del pago del estacionamiento medido, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 5529. Los interesados deberán presentarse en la dirección de administración del sistema, ubicada en Robbio 921, segundo piso, en el horario de 8 a 13 horas, llevando DNI, cédula del vehículo y constancia de domicilio a nombre de la misma persona.