Nancy Grizutti impulsa un reclamo por fondos adeudados de Nación a la Provincia y advierte que eso impacta en los municipios

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En declaraciones al programa Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la concejala de Fuerza Patria, Nancy Grizutti, se refirió al proyecto presentado en el Concejo Deliberante para respaldar el reclamo de la Provincia de Buenos Aires ante el Estado Nacional por el pago de fondos adeudados.

La Presidenta del bloque aclaró que no se trata estrictamente de coparticipación, sino de partidas correspondientes a distintos programas que no se están abonando. En ese sentido, precisó que la deuda asciende actualmente a unos 22 billones de pesos, una cifra que —según explicó— condiciona seriamente el funcionamiento de la provincia y, en consecuencia, de los municipios.

“Si la Provincia espera un monto y recibe mucho menos, no puede sostener obras, servicios ni asistencia. Esto termina impactando directamente en los vecinos”, sostuvo.

Grizutti indicó que la iniciativa presentada es independiente la que se tratará en su momento en el cuerpo que integra donde el Concejo Deliberante tiene que decidir y adhiere al reclamo provincial y acompañe institucionalmente las gestiones para recuperar esos fondos. La propuesta apunta a que tanto concejales como intendentes respalden el pedido, incluso en instancias judiciales ya que hacen a lo señalado por el Gobernador a los Intendentes.

Es decir, aclaró la edil de Fuerza Patria, está vinculado cuando el gobernador bonaerense anunció la creación de un fondo de restitución que permitiría distribuir esos recursos entre los municipios una vez que sean percibidos.

Impacto en la vida cotidiana

La concejala remarcó que la presentación de ahora es para reclamar al Ejecutivo de Javier Milei por la falta de estos fondos ya se traduce en problemas concretos en los distritos: dificultades para sostener obras públicas, mantenimiento urbano, programas sociales, provisión de medicamentos y asistencia alimentaria.

También señaló que la situación se agrava por la caída en la recaudación y el aumento de costos. “Hoy los municipios tienen menos ingresos y gastos mucho más altos. Es una ecuación imposible”, explicó.

En ese marco, cuestionó la distribución de recursos por parte del Gobierno Nacional y aseguró que existe discrecionalidad. “No pagarle a la Provincia no afecta a un gobernador, afecta a todos los bonaerenses”, afirmó.

Funcionamiento de las comisiones

Por otra parte, Grizutti también se refirió a un hecho ocurrido en el ámbito del Concejo Deliberante durante una comisión de trabajo, donde no se permitió el ingreso de asesores técnicos que acompañaban a representantes de la cooperativa eléctrica para explicar la situación judicial con la empresa CAMMESA.

Según relató, los consejeros habían sido convocados para brindar información sobre la deuda, pero la imposibilidad de que ingresaran los abogados impidió una exposición completa del tema. “Se perdió una oportunidad de conocer en profundidad por qué no se está pagando y cuál es la situación real”, señaló.

La concejala reconoció que el reglamento interno presenta “zonas grises” respecto al funcionamiento de las comisiones y la participación de asesores, y planteó la necesidad de revisarlo o aclararlo para evitar situaciones similares en el futuro.

Asimismo, consideró que el objetivo central de estas instancias debe ser garantizar el acceso a la información. “El espíritu de las comisiones es llegar a la verdad, y para eso es fundamental escuchar todas las partes con el soporte técnico necesario”, sostuvo.

Finalmente, la titular del bloque Fuerza Patria pidió no perder de vista los problemas estructurales detrás de estos debates. Por un lado, el reclamo por los fondos nacionales que —según insistió— condiciona el funcionamiento de la Provincia y los municipios; y por otro, la necesidad de transparentar situaciones complejas como la deuda entre la cooperativa y CAMMESA.

“Son temas que impactan directamente en la vida de la gente y que deben tratarse con responsabilidad y claridad”, concluyó.