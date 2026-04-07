La infraestructura vial en crisis resaltan desde Unión de Usuarios Viales: rutas inseguras y abandono prolongado

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Ignacio Zavaleta, presidente de la Unión de Usuarios Viales, afirmó en diálogo con Despertate, Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV que la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires y el país enfrenta décadas de abandono, con rutas y caminos rurales deteriorados que aumentan el riesgo de accidentes y limitan la producción agrícola.

Según Zavaleta, no existe una política de estado clara para la reparación y mantenimiento de rutas, y los fondos recaudados a nivel nacional y provincial rara vez vuelven a las regiones productivas. “Gran parte de lo que se recauda en los municipios y distritos vuelve en proporciones mínimas y sólo cuando hay reclamos urgentes, en forma de parches temporales”, denunció.

El dirigente señaló a los anuncios recientes del ministro Javier Rodríguez sobre proyectos de reparación vial, ‘como soluciones parciales que no resuelven el problema de fondo’. “Esto no es una política de estado, es como poner parches en un agujero que nunca se arregla realmente”, ejemplificó.

Zavaleta remarcó que la falta de caminos adecuados limita la producción agrícola y la logística portuaria, con consecuencias directas sobre la economía y la seguridad de los habitantes. Recordó, además, que la siniestralidad en rutas como la 33 o la 5 demuestra que los accidentes se repiten en los mismos puntos críticos por falta de planificación y mantenimiento.

En la región de Guaminí, por ejemplo, los vecinos alertan sobre caminos rurales inundados que complican la salida de cosechas, mientras que accidentes graves continúan ocurriendo en rutas principales. Este martes, la ruta 5 entre Casares y 9 de Julio permanecerá cerrada temporalmente para remover un camión volcado tras un accidente que dejó cuatro víctimas fatales.

“Necesitamos que los fondos recaudados se apliquen en un plan integral y por etapas, con objetivos claros de seguridad y desarrollo vial. Mientras no haya planificación, seguiremos viendo parches y anuncios que no solucionan nada”, concluyó Zavaleta, instando a legisladores y gobiernos a actuar con responsabilidad para garantizar caminos seguros y funcionales.