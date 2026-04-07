Judiciales convocan a una jornada de protesta este miércoles contra la Corte bonaerense

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Trabajadores de los 20 departamentos judiciales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizarán este miércoles una jornada de protesta en rechazo a lo que consideran incumplimientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en materia laboral.

La medida busca visibilizar y exigir respuestas urgentes ante “el incumplimiento de compromisos de mejora de la carrera judicial y el deterioro de las condiciones laborales”, según advirtió el gremio. Las actividades se desarrollarán con distintas modalidades en cada departamental, incluyendo asambleas, recorridas y acciones de difusión.

Desde la AJB denunciaron además que el máximo tribunal “no participa de la paritaria ni resuelve cuestiones que están a su alcance”, lo que calificaron como una muestra de “grave insensibilidad” hacia los trabajadores que sostienen el funcionamiento diario de los tribunales.

El reclamo se enmarca en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, que —según el sindicato— afecta a todo el escalafón, especialmente a las categorías iniciales.

Principales demandas del sector

Entre los puntos centrales del reclamo, los judiciales exigen:

Carrera judicial: implementación de la subcategoría E para trabajadores con menos de 10 años de antigüedad y pago de permanencias en todos los cargos.

implementación de la subcategoría E para trabajadores con menos de 10 años de antigüedad y pago de permanencias en todos los cargos. Jubilados: cumplimiento del Acuerdo 4093 para que jubilados y pensionados perciban las subcategorías correspondientes.

cumplimiento del Acuerdo 4093 para que jubilados y pensionados perciban las subcategorías correspondientes. Mesas técnicas: institucionalización de una mesa de carrera judicial y creación de otra específica para abordar problemas de infraestructura.

institucionalización de una mesa de carrera judicial y creación de otra específica para abordar problemas de infraestructura. Cobertura de vacantes: designación de personal en cargos aún sin cubrir.

designación de personal en cargos aún sin cubrir. Seguridad: respuestas ante episodios de inseguridad en sedes judiciales.

respuestas ante episodios de inseguridad en sedes judiciales. Jornada laboral: respeto de los horarios establecidos.

La jornada se inscribe en una serie de medidas de fuerza impulsadas por el gremio en reclamo de mejoras estructurales en el sistema judicial bonaerense.