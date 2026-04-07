Día Mundial de la Actividad Física: distintas actividades para toda la comunidad

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En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra cada 6 de abril por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar de una jornada abierta con diversas actividades deportivas y recreativas.

La actividad se llevará a cabo mañana, miércoles 8, de 18 a 20 horas, sobre calle Libertad, entre Mitre y San Martín, organizada en conjunto con el CEF N° 101. Durante el encuentro, se ofrecerán clases de funcional para adultos y adultos mayores, así como propuestas deportivas como vóley, básquet, cestoball y boccia. Además, habrá caminatas y actividades recreativas especialmente diseñadas para los más chicos.

El Día Mundial de la Actividad Física busca concientizar sobre la importancia del movimiento en la vida diaria. La actividad física no se limita al deporte competitivo, sino que incluye cualquier acción que implique movimiento corporal, como caminar, andar en bicicleta, bailar o participar en juegos. Incorporar al menos 30 minutos diarios de actividad moderada aporta beneficios físicos y emocionales, ayuda a prevenir enfermedades y mejora la calidad de vida.

La Municipalidad invita a todos los vecinos a sumarse a esta jornada, que promueve hábitos saludables, el encuentro comunitario y el bienestar integral de toda la población.